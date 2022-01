Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -usmile (Teil des Stars Pulse Konzerns), eine in Asien ansässige Allround-Mundpflegemarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine gesündere Mundhygiene für alle zu ermöglichen, hat heute das Spitzenprodukt des Unternehmens der Welt vorgestellt - die Y1S (https://shop.usmile.com/products/usmile-y1s-sonic-electric-toothbrush?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush), eine Schallzahnbürste, die von mehr als 1.000.000 Benutzern mitentwickelt wurde. Bis heute hat dieses sensationelle Produkt über 5.200.000 Menschen ein Lächeln geschenkt und einen Umsatz von 300.000.000 USD in Asien erzielt.Sehen Sie sich dieses Video (https://youtu.be/2by0VGlb1yk) an, um mehr zu erfahren.Für ein hervorragendes, optimales Bürstenerlebnis mit Y1S (https://shop.usmile.com/products/usmile-y1s-sonic-electric-toothbrush?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush) zu ermöglichen, hat usmile ein funktionsübergreifendes Team aus Zahnärzten, Ingenieuren und anderen hochkarätigen Fachleuten zusammengestellt, das neue Möglichkeiten für die veraltete Branche bietet.Eine Zahnbürste für Sie, von Ihnen gemacht"Am Anfang gab es viele unerwartete Probleme: Der Griff war nicht griffig genug, die wasserdichte Technologie brauchte ein Upgrade, und die Reinigungsfähigkeit konnte verbessert werden, zusammen mit anderen", sagte Jake Keeter, Chief Product Manager von usmile. "Deshalb haben wir eine DTC-Strategie verfolgt und die Verbraucher in den Herstellungsprozess einbezogen.""Nach dem Debüt in Asien haben wir mehr als 300 Ratschläge von 1.000.000 frühen Anwendern eingeholt und das Produkt entsprechend optimiert", so Keeter. "Nach 11 Iterationen innerhalb von zwei Jahren ist die aktuelle Y1S (https://shop.usmile.com/products/usmile-y1s-sonic-electric-toothbrush?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush) die Wahl von über 5.000.000 Menschen."Eine Zahnbürste mit ResonanzMit 13 internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der deutsche Red Dot Design Award, hat Y1S (https://shop.usmile.com/products/usmile-y1s-sonic-electric-toothbrush?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush) einen Ruf aufgebaut in der eher altmodischen Industrie: schicke Designs, die für bessere Mundpflegelösungen entwickelt wurden. Früher hatten die meisten elektrischen Zahnbürsten Ähnlichkeit mit der medizinischen Industrie und riefen Erinnerungen an den Zahnarztbesuch hervor.Deshalb, inspiriert von einer römischen Säule, verbindet Y1S (https://shop.usmile.com/products/usmile-y1s-sonic-electric-toothbrush?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush) Ästhetik mit Technologie und überrascht die Benutzer mit einem stilvollen und zugleich hochwertigen Bürstenerlebnis. Der Griff besteht aus 14 goldenen Rillen, die sich nicht nur durch eine klassische künstlerische, sondern auch durch eine ergonomische Mechanik auszeichnen, um einen bequemen und stabilen Griff zu gewährleisten. Darüber hinaus sichert dieses Design das Gleichgewicht, so dass man während der Mundpflege das Produkt ruhig und sicher hinstellen oder ablegen kann. Das selbstentwickelte schimmelresistente PA/ASA-Material erhöht zudem die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und verhindert Schimmel.Branchenführende Reinigungsfähigkeit und ultralange Batterielebensdauer von bis zu 180 TagenEin grundlegender Faktor bei der Auswahl wiederaufladbarer Zahnbürsten ist die Reinigungsfähigkeit. Angetrieben von einem selbstentwickelten Hochfrequenz-Magnetschwebemotor mit einer Drehzahl von bis zu 38.000 U/min, kann Y1S (https://shop.usmile.com/products/usmile-y1s-sonic-electric-toothbrush?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush) im Vergleich zu manuellen Geräten mehr Plaque und Zahnfleischentzündungen entfernen.Mit einer bahnbrechenden Kombination aus hocheffektiver Vibration und energiesparendem Motor ist die voll aufgeladene Y1S (https://shop.usmile.com/products/usmile-y1s-sonic-electric-toothbrush?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush) bei einer Nutzungshäufigkeit von jeweils 2 Minuten 2 Mal am Tag bis zu 180 Tage nutzbar und übertrifft damit die durchschnittliche Akkulaufzeit anderer Geräte um 14-30 Tagen.Weitere Merkmale sind:- 2-Minuten-Timer und 30-Sekunden-Zonen-Erinnerung- Reisefreundlicher Typ-C-Ladeanschluss- Schonendes DuPont-Filament- 3 Reinigungsmodi: Sauber/Weiß/Weichusmile geht über die Vorstellung hinaus, dass eine elektrische Zahnbürste nur ein Werkzeug oder eine Dekoration ist; sie ist die Kombination aus beidem - sie bringt die persönliche Atmosphäre zum Schwingen und löst die lästigsten Probleme. "Der Startschuss von Y1S (https://shop.usmile.com/products/usmile-y1s-sonic-electric-toothbrush?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush) ist unser erster Schritt zur Globalisierung. Wir werden weiterhin die Mundgesundheit für alle verbessern", sagte Ramble Chan, Vizepräsident von Stars Pulse, der Muttergesellschaft von usmile.Shop Y1S von usmile shop (https://shop.usmile.com/?utm_source=pr&utm_medium=content&utm_campaign=reveals_flagship_powered_toothbrush), Amazon (https://www.amazon.com/stores/page/DDFA929B-AA2B-43E7-9054-C504786994FD), und Shopee (https://my.xiapibuy.com/shop/428422805/) für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch.Über usmileAls Teil des Stars Pulse Konzerns bietet usmile ein umfassendes Sortiment an Mundpflegeprodukten an, um die zahnmedizinische Erfahrung zu verbessern. Mit dem Ziel, durch wissenschaftliche Mundpflegelösungen für ultrasaubere Zähne zu sorgen, verschönert usmile jedes Jahr das Lächeln von über 22 Millionen Menschen.Über Stars PulseDas 2015 gegründete Stars Pulse konzentriert sich auf die Verbindung von technologischem Fortschritt und innovativem Design, um seinen Kunden integrierte Gesundheitslösungen zu bieten. Mit einem Portfolio von Marken, darunter usmile® und Kitty Annie®, strebt die Stars Pulse Gemeinschaft danach, weltweit führend in der Gesundheits- und Schönheitspflegetechnologie zu werden.Pressekontakt:usmile Public Relations Team,pr@usmile.comOriginal-Content von: Stars Pulse Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161249/5131941