Die US-Notenbank wird womöglich bei jeder ihrer insgesamt sieben in diesem Jahr noch anstehenden Sitzungen die Zinsen anheben. Zudem soll die durch den langjährigen Kauf von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren aufgeblähte Bilanz der Fed demnächst wieder schrumpfen. Mit anderen Worten: Den Kapitalmärkten wird Liquidität entzogen anstatt zugeführt. Das hat Notenbank-Chef Jerome Powell gestern noch einmal klar gemacht. Und zwar so deutlich, dass die vorherige Erholung an den Aktienmärkten abrupt gestoppt wurde und die Kurse erneut einbrachen. Vor allem die Hightech-Werte in den USA leiden unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...