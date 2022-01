Die Aktie von SAP steht am heutigen Donnerstag massiv unter Druck. Der Kurs sackte um zeitweise bis zu neun Prozent zum Vortag ab. Grund für den Ausverkauf ist ein enttäuschender Ausblick. Das kommt bei den ohnehin angespannten Anlegern nicht gut an und mit dem Kursverfall wurden gleich mehrere Verkaufssignale ausgelöst.Die SAP-Aktien sind am Donnerstag im Zuge des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr vergangenen Jahres gefallen. Neben der allgemeinen ...

