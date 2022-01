Auch wenn eine Website für ein bestimmtes Land blockiert ist, kann sie in den regionalen Google SERP auftauchen. Dabei gibt es aber eine Ausnahme. Bei rechtlichen oder politischen Komplikationen, wenn beispielsweise Datenschutzbestimmungen nicht erfüllt werden können, kann es gut sein, dass der Zugriff auf eine Website aus bestimmten Ländern blockiert wird. Das allerdings heißt nicht, dass die Seiten nicht mehr in den SERP angezeigt werden, so John Müller, Search Advocate bei Google. Mehr zum Thema Google: Page Experience...

