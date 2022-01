MIDLAND (dpa-AFX) - Der US-Chemiekonzern Dow hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage und Preissteigerungen so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Der Umsatz sei 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 55 Milliarden Dollar (49 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Kunststoff- und Verpackungsunternehmen am Donnerstag in Midland mit. Der Gewinn kletterte auf 6,3 Milliarden Dollar. Im ersten Corona-Jahr 2020 hatte der im US-Standardwerteindex Dow Jones notierte Konzern gerade mal 1,2 Milliarden Dollar verdient. Konzernchef Jim Fitterling rechnet im laufenden Jahr mit einer anhaltend hohen Nachfrage - dies stütze sich auf eine anziehende Industrieproduktion und steigenden Konsum. Nach wie vor werde die Erholung der Wirtschaft weltweit durch Probleme in den Lieferketten belastet. Fitterling geht davon aus, dass die logistischen Engpässe im Laufe des Jahres abnehmen./zb/jcf/stk