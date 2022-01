Bensheim (ots) -Das auf standardisierte Cannabisextrakte und den Wirkstoff Dronabinol spezialisierte Unternehmen Eurox Pharma mit Sitz im hessischen Bensheim ist neuestes Mitglied im Verband der Cannabis versorgenden Apotheken e.V. (VCA).- Als Hersteller von Rezepturen für Cannabis-Arzneimittel sind die Apotheken ein wesentlicher Baustein der Cannabisabgabe.- Der Austausch mit der Apothekerschaft und die partnerschaftliche Zusammenarbeit ist elementar für die Versorgung von Patienten mit Cannabis-Arzneimitteln und für die künftige Entwicklung von klinisch geprüften und zugelassenen Arzneimittel.- Das Unternehmen betont die Wichtigkeit des Verbandes für die optimale Versorgung von schwerkranken Patienten mit Cannabis Rezepturarzneimitteln.Eurox Pharma ist ein vertikal integriertes Unternehmen mit Wurzeln in der deutschen und europäischen Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln. Aus dieser Tradition heraus sorgt Eurox auch bei medizinischen Cannabisextrakten und dem Wirkstoff Dronabinol für höchste Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Apotheken sind aus Sicht des Unternehmens wichtige Partner für die fachgerechte Beratung von Patienten. "Die Apothekerschaft hat die verantwortungsvolle Aufgabe, finale Herstellungsschritte an unseren Extrakten und an den Wirkstoff Dronabinol vorzunehmen und sie an die Patienten abzugeben. Wir wollen sie durch unsere Expertise und unsere kontinuierliche Forschung und Entwicklung in ihrer Arbeit unterstützen. Mit ihrem pharmazeutischen Fachwissen spielen Apotheken eine zentrale Rolle in der Versorgung mit Cannabis-Arzneimitteln", sagt Co-CEO und Gründer Bernhard Babel. Co-CEO David Reckeweg-Lecompte ergänzt: "Ein wichtiger Baustein unserer Mitgliedschaft im VCA ist es, den Dialog mit den versorgenden Apotheken zu pflegen, zuzuhören und wertvolle Erkenntnisse aus der Praxis für unsere Forschungsarbeit zu gewinnen. Dadurch können wir unser Produktportfolio noch enger an den Bedürfnissen von Apothekern und Patienten ausrichten."Der Verband der Cannabis versorgenden Apotheken hat 84 Mitglieder, etwa die Hälfte davon Apotheken. Ziel des Verbandes ist die Sicherstellung der effizienten und bezahlbaren Versorgung von Patienten mit Medizinalcannabis. Der VCA setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit den Kammern und Verbänden auf Bundes- und Landesebene sowie den Austausch mit Ärzten und Patienten.Über Eurox Pharma:Die Eurox Pharma GmbH mit Sitz im hessischen Bensheim ist einer der führenden europäischen Anbieter für hochwertige Medizinalcannabisprodukte. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet. Der Fokus liegt in der Herstellung von verschreibungspflichtigen Cannabisextrakten. Bei Eurox Pharma liegt die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand - vom Anbau der Pflanzen in Portugal bis hin zur Verarbeitung in Deutschland. Zur Sicherstellung der Wirksamkeit und Qualität seiner Produkte investiert das Unternehmen ein Drittel seines Budgets in Forschung und Entwicklung. Außerdem arbeitet Eurox eng mit dem Institut der Pharmazeutischen Biologie der Universität Frankfurt zusammen. Eurox Pharma pflegt eine exklusive, langfristige Vertrags- und Herstellungsvereinbarung für Cannabisprodukte mit Dr. Reckeweg & Co. GmbH. Das EU-GMP-zertifizierte deutsche Pharmaunternehmen verfügt über 75 Jahren Erfahrung in der Herstellung von pflanzenbasierten Arzneimitteln.Pressekontakt:Bernstein Health GmbHJohannes SöllerNeustädtische Kirchstraße 610117 Berlinsoeller@bernstein-health.dewww.eurox-pharma.com/news-deOriginal-Content von: Eurox Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161250/5132015