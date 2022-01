DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.24 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.337,75 -0,1% -8,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.179,00 +0,1% -13,1% Euro-Stoxx-50 4.146,52 -0,4% -3,5% Stoxx-50 3.730,20 -0,1% -2,3% DAX 15.386,72 -0,5% -3,1% FTSE 7.502,11 +0,4% +1,2% CAC 6.957,95 -0,3% -2,7% Nikkei-225 26.170,30 -3,1% -9,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,12% -0,23 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,05 +0,02 +0,13 US-Rendite 10 J. 1,82 -0,04 +0,31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 86,90 0% 0,00 +15,5% Brent/ICE 90,87 89,96 +1,0% 0,91 +16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,23 1.819,52 -0,3% -6,30 -0,9% Silber (Spot) 23,17 23,54 -1,6% -0,37 -0,6% Platin (Spot) 1.031,24 1.037,48 -0,6% -6,24 +6,3% Kupfer-Future 4,48 4,52 -0,8% -0,04 +0,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte sich nach den Verlusten im späten Vortagesgeschäft stabilisueren. Falkenhaft eingestufte Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hatten die US-Börsen im späten Handel ins Minus gedrückt. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank selbst überraschte nicht, die Kommentare von Powell dagegen schon. Denn Powell wollte die Vorstellung nicht ausschließen, dass auf jeder Sitzung Zinserhöhungen kommen könnten. Zudem betonte er, dass die Fed "flink" sein müsse bei der Bekämpfung der Inflation. Dass die Möglichkeit von Zinsanhebungen nach Ansicht von Powell den Arbeitsmarkt nicht belastet, nennt Marktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors einen "echten Tritt in die Magengrube des Marktes."

Intel geben vorbörslich 2,3 Prozent nach, nachdem der Chiphersteller im vierten Quartal zwar mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen hat, der Ausblick aber Licht und Schatten enthält.

Lam Research büßen 5,3 Prozent ein. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie hat knapp im Rahmen der Erwartungen liegende Quartalsergebnisse gemeldet, aber auch betont, dass sich die Probleme in der Lieferkette Ende Dezember verstärkt hätten.

Tesla verlieren 1,2 Prozent. Der Elektroautobauer hat trotz der Chipknappheit für 2021 einen Rekordgewinn berichtet. Bei der Vorlage der Zahlen warnte Tesla jedoch, dass die Lieferkettenprobleme auch 2022 noch andauern könnten.

Einen Satz um 10,9 Prozent nach oben machen Qualtrics. Die SAP-Tochter rutschte im vierten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen als erwartet, übertraf aber mit dem Umsatzwachstum die Prognosen deutlich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:07 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +5,5% gg Vq 3. Quartal: +2,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,1% gg Vq 3. Quartal: +6,0% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: revidiert +2,6% gg Vm; vorläufig +2,5% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 286.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der erwarteten Bestätigung der Geldpolitik durch die Fed werden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz als überraschend falkenhaft eingestuft, was zunächst zu kräftigen Abschlägen bei risikoreichen Vermögenswerten wie Aktien geführt hat. Für die zinssensiblen Technologiewerte geht es um 1,9 Prozent nach unten. Dagegen legt der Bankensektor um 2,0 Prozent zu und stellt damit den größten Gewinner. Auch für die Versicherer geht es leicht nach oben. Banken und Versicherer gelten als Gewinner der Fed-Sitzung. Kräftig unter Druck stehen SAP (-7,7%) nach finalen Geschäftszahlen. Belastend wird der Ausblick auf den freien Cashflow eingestuft. Die Deutsche Bank (+5,7%) hat laut UBS höhere Einnahmen generiert, doch seien zugleich auch die Kosten gestiegen. Der Ausblick sei aber "bullisch". Für DWS geht es 1,0 Prozent nach oben. Nach Einschätzung der Citigroup hat die DWS starke Viertquartalszahlen vorgelegt. Sehr gut kommen die Geschäftszahlen des Autozulieferers Valeo an. Die Aktien steigen um 2,2 Prozent. Sartorius (-4%) fallen auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Die Geschäftszahlen haben zwar die Erwartungen erfüllt. "Die Bewertung ist aber hoch, und nun wird sie mit dem veränderten Zinsausblick angepasst", so ein Marktteilnehmer. Als wesentlich besser als erwartet werden die Geschäftszahlen der Software AG (+3,3%) eingeordnet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1163 -0,7% 1,1216 1,1282 -1,8% EUR/JPY 128,59 -0,2% 128,59 128,99 -1,8% EUR/CHF 1,0387 +0,0% 1,0375 1,0397 +0,1% EUR/GBP 0,8336 -0,2% 0,8354 0,8347 -0,8% USD/JPY 115,18 +0,4% 114,64 114,34 +0,1% GBP/USD 1,3393 -0,5% 1,3426 1,3515 -1,0% USD/CNH (Offshore) 6,3713 +0,5% 6,3538 6,3280 +0,3% Bitcoin BTC/USD 36.639,05 +0,4% 36.074,53 38.157,82 -20,8%

Der Euro setzt seine Talfahrt fort und fällt auf den tiefsten Stand seit 18 Monaten. "Mit der Konzentration der US-Notenbank auf die Inflationsbekämpfung sind weitere Dollar-Gewinne drin", sagt Ricardo Evangelista von Activtrades.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit schweren Kursverlusten haben die Aktienmärkte auf die Ergebnisse des Zinstreffens der US-Notenbank reagiert. Das Tempo der Zinserhöhungen werde wahrscheinlich schneller sein als bislang erwartet, interpretierte ein Chefstratege. Am US-Anleihemarkt waren die Marktzinsen in Reaktion auf die Aussagen massiv gestiegen, während die Reaktion am Aktienmarkt zunächst zwar negativ ausfiel, aber längst nicht so stark wie an den asiatischen Börsen. Die Einbußen bei den Indizes betrugen bis zu 3,5 Prozent in Seoul. Angeführt wurden die Verlusten in der Region von den als besonders zinsempfindlich geltenden Technikaktien. Zu den Kursverlusten in China hätten auch Positionsreduzierungen im Vorfeld der Neujahrsfeiertage in der kommenden Woche beigetragen, war hören. Dann werden die Börsen in Festlandchina und Hongkong für mehrere Tage geschlossen bleiben. Bei den Einzelwerten konnten sich Aktien aus dem Finanzsektor besser halten als der breite Markt, weil das erhöhte Zinsniveau günstige Effekte auf das Kreditgeschäft der Banken und das Anlagegeschäft der Versicherer hat. Fanuc gewannen in Tokio 1,1 Prozent, nachdem der Maschinenbauer seinen Gewinnausblick angehoben hatte. Für Nidec ging es nach dem Zahlenausweis dagegen um 6,1 Prozent nach unten. Der Motorenbauer hatte die Erwartungen wegen Problemen in der Lieferkette verfehlt. In Seoul büßten Samsung Electronics 2,7 Prozent ein - trotz guter Geschäftszahlen. In Sydney widersetzten sich Aktien aus dem Öl- und Energiesektor der Abwärtstendenz angesichts steigender Ölpreise.

CREDIT

Nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt nach oben. Diese wurde am Markt falkenhaft aufgenommen. Fed-Präsident Powell hat eine erste Zinserhöhung für März praktisch vorangekündigt. Der neue Konsens für dieses Jahr liegt nun bei fünf Zinsschritten, allerdings gibt es auch höhere Erwartungen einzelner Analysten. Vor der Zinssitzung waren es noch vier. Im Blick steht daneben der italienische Anleihemarkt. Auch im dritten Anlauf hat das italienische Parlament keinen neuen Präsidenten gewählt. Das Wahlergebnis von Donnerstagabend wird allerdings relevanter, da eine einfache Mehrheit ausreicht. "Wenn Draghi heute keine Mehrheit sichern kann, kann er es natürlich immer noch in den nächsten Wahlgängen schaffen", so die Commerzbank. Dies wäre ein Warnzeichen dafür, dass im Vorfeld der Parlamentswahlen im nächsten Jahr weitere politische Auseinandersetzungen bevorstünden, was den Märkten einen weiteren Grund zur Nervosität gäbe, während die EZB auf den Ausstieg zusteuere. 10-jährige italienische Staatsanleihen rentieren bei 1,33 Prozent - vor einem Monat lag die Rendite noch bei knapp 1,15.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche-Bank-Chef: Sind nicht zu abhängig von der Investmentbank

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat sich gegen den Eindruck gewehrt, sein Institut sei immer noch zu abhängig von der Investmentbank. "Das sehe ich nicht so", sagte der CEO bei der Bilanzpressekonferenz zu den Zahlen 2021. "Während wir im Kapitalmarktgeschäft weiter wachsen wollen, sehen wir gerade für unsere Privatkundenbank, unsere Unternehmensbank und unsere Vermögensverwaltung exzellente Wachstumschancen."

Deutsche-Bank-Chef: Bleiben weiter diszipliniert für Ziele 2022

Der Chef der Deutschen Bank hat die Ziele für 2022 trotz des verlangsamten Tempos bei den Kostensenkungen bekräftigt. "Wir bleiben aber absolut diszipliniert und werden unsere Ausgaben weiter senken, um unsere Finanzziele einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von acht Prozent und einer Aufwand-Ertrag-Relation von 70 Prozent in diesem Jahr zu erreichen", schrieb Christian Sewing in einem Brief an die Mitarbeiter, der auf der Homepage des Unternehmens veröffentlicht wurde.

Mercedes-Benz beteiligt sich an Feststoffbatterieentwickler Prologium

Der Autohersteller Mercedes-Benz geht eine Entwicklungspartnerschaft mit der taiwanesischen Prologium ein und beteiligt sich mit hohem zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an dem Feststoff-Batteriezellhersteller. In einer Mitteilung von Daimler heißt es, gemeinsam entwickelte Feststoffbatterien der nächsten Generation sollten schon in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in ausgewählten Mercedes-Elektromodellen zum Einsatz kommen können.

Hochtief baut in Wales Stromtunnel für 240 Mio Euro

Hochtief wird im walisischen Nationalpark Snowdonia einen Stromversorgungstunnel errichten. Der Auftrag habe einen Wert von 207 Millionen Pfund (240 Millionen Euro), teilte der Baukonzern mit.

Leoni ernennt Harald Nippel zum Chief Financial Officer

Die Leoni AG bekommt zum 1. April einen neuen CFO. Wie der Autozulieferer mitteilte, hat der Aufsichtsrat Harald Nippel als Chief Financial Officer bestellt. Nippel, 58, werde bereits zum 1. Februar bei Leoni eintreten, um einen optimalen Übergang zu ermöglichen.

Versicherer erwarten 2022 Beitragswachstum von 2 bis 3 Prozent

Die deutsche Versicherungswirtschaft ist für das laufende Geschäftsjahr 2022 nach Angaben ihres Branchenverbandes "vorsichtig optimistisch" und erwartet ein Beitragswachstum von 2 bis 3 Prozent.

Anglo American erwartet dank Quellaveco höhere Kupferproduktion

Der Bergbaukonzern Anglo American geht für dieses Jahr von einer deutlichen Steigerung seiner Kupferproduktion aus. Für Rückenwind sollte die Quellaveco-Mine im Süden Perus in der Region Moquegua sorgen, die zur Jahresmitte die Förderung aufnimmt und schrittweise hochfährt.

Diageo steigert Gewinn bei unerwartet deutlichem Wachstum

Beflügelt von unerwartet deutlich gestiegenen Verkaufszahlen hat Diageo seinen Nettogewinn in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 verbessert - trotz ungünstiger Wechselkurse. Der Hersteller von Johnnie Walker Whisky, Guinness Bier und Smirnoff Wodka erzielte per Ende Dezember einen Überschuss von 1,97 Milliarden Pfund (2,36 Milliarden Euro), verglichen mit 1,58 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum.

Easyjet reduziert Verlust - Omikron drückt Kurzfrist-Buchungen

Bei Easyjet sind die roten Zahlen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 geringer ausgefallen als noch im Vorjahr.

Renault, Nissan, Mitsubishi investieren 23 Mrd EUR in Elektrifizierung

Die Autohersteller Renault, Nissan und Mitsubishi werden in den nächsten fünf Jahren 23 Milliarden Euro für die Elektrifizierung in die Hand nehmen.

Stellantis baut Beteiligung an China-JV mit GAC auf 75 Prozent aus

Der Automobilhersteller Stellantis will einen Mehrheitsanteil an dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen GAC-Stellantis übernehmen. Die Beteiligung soll von 50 auf 75 Prozent steigen, teilte das Unternehmen mit, das im Januar 2021 als Holding aus der Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler Automobiles und Groupe PSA hervorgegangen ist.

Unicredit und Gewerkschaften vereinbaren freiwilligen Stellenabbau

Die italienische Bank Unicredit hat sich mit italienischen Gewerkschaften einerseits auf den Abbau von 1.200 Stellen sowie andererseits auf 725 Neueinstellungen geeinigt.

Chemiekonzern Dow übertrifft im 4. Quartal die Gewinnerwartungen

Der US-Chemiekonzern Dow hat im vierten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Der Konzern geht davon aus, dass der Druck auf die Lieferkette im Laufe des Jahres nachlässt. Der Nettogewinn stieg auf 1,74 Milliarden US-Dollar oder 2,32 Dollar je Aktie, von 1,24 Milliarden oder 1,65 Dollar je Anteil im Vorjahresquartal.

