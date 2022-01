Vancouver, BC, Kanada, 27. Januar 2022 - Patriot Battery Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Patriot") (CSE: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die Untersuchungsergebnisse des zweiten Bohrlochs im Rahmen seines ersten anfänglichen Bohrprogramms auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette-FCI (das "Konzessionsgebiet" oder "Projekt") in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Das zweite Bohrloch (CF21-002) war auf den östlichen Teil des Spodumen-Pegmatit-Ausbisses CV5 ausgerichtet, der Teil des mehr als 25 Kilometer langen Lithiumtrends CV ist, in dem mehrere Spodumen-Pegmatite eingebettet sind. Die Abbildungen 1, 2 und 3 zeigen die Umgebung des Ausbisses und die Dimensionen im Kerngebiet des Trends, in dem erste Bohrungen stattfanden. Highlights der Analyseergebnisse aus den Bohrkernproben sind in Tabelle 1 aufgeführt und beinhalten:

- 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 über 155,1 Meter (von 77,9 Meter bis 233 Meter), was den gesamten Pegmatitabschnitt, einschließlich hochgradigerer Abschnitte umfasst:

1,38 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 über 38 Meter (von 124 Meter bis 162 Meter), einschließlich 3,91 % Li2O und 308 ppm Ta2O5 über 5 Meter (von 157 Meter bis 162 Meter)

1,14 % Li2O und 104 ppm Ta2O5 über 44 Meter (von 189 Meter bis 233 Meter)

Blair Way, Company President und Director, kommentiert: "Dieses zweite Bohrloch in unserem Programm entspricht unseren Erwartungen und zeigt hohe Gehalte über große Mächtigkeiten, in zwei Bohrlöchern im Abstand von 100 Metern entlang des Streichens im Pegmatit CV5. Der Pegmatit-Ausbiss CV5, der mehr als 220 Meter lang ist und an der Oberfläche eine Mächtigkeit von 35 Metern aufweist, zeigt einige ausgezeichnete Werte und Größenpotenzial. Es ist äußert befriedigend, dass unsere zwei ersten Bohrlöcher belegen, wie bedeutend die Entdeckung in CV5-6 ist, und, was noch wichtiger ist, wie wertvoll das Projekt Corvette-FCI ist. Wir freuen uns auf die Analyseergebnisse aus den restlichen beiden, im Jahr 2021 in CV5-6 ausgeführten Bohrlöchern. Wir sind begeistert, angesichts der überwältigenden Ergebnisse aus nur einem kleinen Teil des 25 Kilometer langen Trends, der zahlreiche Lithiumpegmatite in der Liegenschaft enthält, und unserer Finanzkasse im Wert von 13 Millionen Dollar, mit weiteren Explorationsarbeiten an der Oberfläche und Explorationsbohrungen im Projekt, die in den nächsten Wochen beginnen werden, fortzufahren. Diese Arbeiten werden noch bessere Einsicht in das wahre Ausmaß der Lithium-Pegmatite Corvette-FCI bieten".

Das zweite Bohrloch in dem Programm (CF21-002) wurde in einem Bohrkragen, 107 Meter östlich des ersten Bohrlochs (CF21-001) und ungefähr 35 Meter hinter dem Pegmatit-Ausbiss CV5 ausgeführt (siehe Abbildungen 1, 2 und 3) und ergab einen 155,1 Meter langen Abschnitt fast kontinuierlichen Pegmatits, mit 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5, einschließlich 1,38 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 über 38 Meter, und 1,14 % Li2O und 104 ppm Ta2O5 über 44 Meter. Dieser 155,1 Meter lange Abschnitt ergab fünfundzwanzig (25) einzelne 1 Meter lange Proben mit mehr als 2 % Li2O, einschließlich eines höchsten Analyseergebnisses von 4,67 % Li2O und 186 ppm Ta2O5. Weitere Highlights der Analyseergebnisse sind unten in Tabelle 1 und Abbildung 1 dargestellt.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Kernproben aus Bohrloch CF21-001 und 002 beim CV5-Pegmatit

Vorläufige geologische Modellierung geht von einer moderaten bis steilen Neigung des Pegmatits nach Nordwesten aus. Dies entspricht nicht der regionalen geologischen Neigungsrichtung, ein ähnliches, ost-nordöstliches Streichen wird jedoch geteilt. Weitere Bohrungen, deren Beginn in diesem Quartal geplant ist (siehe Pressemeldung vom 20. Januar 2022), sind nötig, um die wahre Ausrichtung des Pegmatits zu bestimmen.

Wie in Bohrloch CF21-001 wird die Lithiummineralisierung auch von moderater bis starker Tantalmineralisierung begleitet und beinhaltet mächtige Abschnitte mit mehr als 100 ppm Ta2O5 (Tabelle 1). Außerdem entsprechen die in Bohrloch CF21-002 angetroffenen Lithium- und Tantalgehalte (0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 über 155,1 Meter) weitgehend den Ergebnissen aus Bohrloch CF21-001 (0,93 % Li2O und 114 ppm Ta2O5 über 146,8 Meter - siehe Pressemeldung vom 29. November 2021), das ungefähr 107 Meter entlang des Streichens am Pegmatit CV5 liegt. In Verbindung mit den Daten aus den Oberflächenproben, weisen die Analyseergebnisse auf einen Pegmatitkörper mit beachtlichem Lateral- und Tiefenpotenzial hin und verdeutlichen gemeinsam die Größe des vorliegenden Mineralisierungssystems.

Das Bohrprogramm 2021, das im September-Oktober abgeschlossen wurde, umfasste fünfzehn (15) Bohrlöcher über insgesamt 2.048 Meter, die sich auf zwei aussichtsreiche Trends erstrecken - den CV-Lithium-Trend (872 Meter über 5 Bohrlöcher) und den Kupfer-Gold-Silber-Trend Maven (1.177 Meter über 10 Bohrlöcher). Analyseergebnisse zu den restlichen Bohrlöchern, einschließlich zu den auf Lithium ausgerichteten Bohrlöchern CF21-003 (Pegmatit CV5 ) und CF21-004 (Pegmatit CV6) stehen noch aus.

Das Unternehmen plant derzeit eine Bohrkampagne mit zwei Bohranlagen über 15.000 bis 20.000 Meter, die Ende Februar beginnen soll und auf eine aggressive weitere Prüfung des erfolgreichen Bohrprogramms 2021 ausgerichtet ist (siehe Pressemeldung vom 20. Januar 2022). Das Hauptziel wird die Prüfung der mineralisierten Pegmatite entlang des Streichens der Bohrlöcher CF21-001 und 002 sein und potenziell die Pegmatite CV5-6 mit den Pegmatiten CV1-2 verbinden sowie die Mineralisierung in der Tiefe prüfen (siehe Abbildungen 1 und 3).

Der CV-Lithium-Trend ist ein neuer Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen im Jahr 2017 entdeckte, und umspannt die Konzessionen FCI West, FCI East und Corvette. Das Kerngebiet beinhaltet einen ungefähr 2 km langen Korridor, der Teil des mehr als 25 km langen CV-Lithium-Trends, der sich über das gesamte Konzessionsgebiet erstreckt, ist. Es besteht aus zahlreichen Spodumen-Pegmatit-Vorkommen, einschließlich der Pegmatite CV1, CV2, CV3, CV5, CV6 und CV7. Das Highlight ist der CV5-Pegmatit - ein großer (~220 m langer und 20-40 m breiter), stark mineralisierter Ausbiss, der im ersten Bohrloch zur Erprobung des Ziels einen Abschnitt von 146,8 m mit 0,93 % Li2O und 114 ppm Ta2O5 lieferte. Die hohe Anzahl stark mineralisierter Pegmatite in diesem Kerngebiet weist auf ein starkes Potenzial für das Vorhandensein einer Serie relativ nahe aneinander liegender, sub-paralleler und großer spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit beachtlicher Ausweitung zur Seite und in die Tiefe hin.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll, das den branchenüblichen Best Practices entspricht, wurde in das Programm aufgenommen und beinhaltete die systematische Einfügung von Quarz-Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien in Probenchargen sowie die Sammlung von Viertelkern-Doppelproben mit einer Quote von etwa 4-5 %. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, etwa 5 % der Kernproben zur Kontrollanalyse bei einem Sekundärlabor einzureichen. Insgesamt wurden 1.766 Proben, einschließlich QA/QC, zur geochemischen Analyse an das Primärlabor eingesandt.

Der gesamte, in den Bohrlöchern CF21-001, 002, 003 und 004 durchteufte Pegmatit wurde beprobt, einschließlich Proben des angrenzenden Gesteins, was insgesamt 613 Proben einschließlich QA/QC ergab, die zur Analyse an Activation Laboratories in Ancaster gesendet wurden. Die entnommenen Kernproben wurden für die Multi-Element-Analyse (einschließlich Lithium) mittels vier-Säure-Aufschluss mit ICP-OES-Abschluss (Paket 1F2) und Tantal mittels INAA (Code 5B) eingereicht, wobei alle Proben, die >8.000 ppm Lithium mit 1F2 ergaben, dann nochmals nach Code-8-4-Säure-ICP-OES-Test auf Lithium analysiert wurden. Die Vorbereitung der Bohrkernproben nach Industriestandard wurde abgeschlossen und bestand aus einer Zerkleinerung zu 80 % auf 10 Mesh, gefolgt von einem 250 g Riffelsplit und einer Zerkleinerung zu 95 % auf 105 µ (Paket RX1).

Das Unternehmen betont, dass es seine Feldprogramme unter Einhaltung aller aufgrund der COVID-19-Pandemie geltenden Bundes-, Provinz- und regionalen Beschränkungen durchgeführt und den Prozess zum Betreten der James Bay-Region erfolgreich umgesetzt hat, um seine geplanten Feldaktivitäten abzuschließen. In Kanada und der Provinz Quebec wurde die Mineralexploration als eine wesentliche Dienstleistung erkannt. Das Unternehmen freut sich auch zu berichten, dass im Zusammenhang mit dem Explorationsprogramm 2021 keine Fälle von COVID-19 nachgewiesen wurden.

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher - Pegmatite CV5-6

Abbildung 2: Luftaufnahme der Pegmatite CV5-6, Blickrichtung Nordwest

Abbildung 3: Luftaufnahme der Pegmatite CV1-2 und CV5-6, Blickrichtung Südwest

Qualifizierter Sachverständiger

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und ein beim L'Ordre des Géologues du Québec registrierter Genehmigungsinhaber, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 geprüft.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Aushängeschild des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, das den zu 100 % unternehmenseigenen Claim-Block Corvette sowie die Claim-Blöcke FCI East und West umfasst, die von O3 Mining Inc. in der Region James Bay in Québec als Option gehalten werden. Die Claimblöcke hängen zusammen und beherbergen erhebliches potenzielles Lithiumpotenzial, das sich in den Analyseergebnissen des ersten Bohrlochs zeigte (CF21-001), das das Unternehmen auf dem Konzessionsgebiet abgeschlossen hat. Dieses ergab einen Abschnitt von 146,8 m mit fast zusammenhängendem Pegmatit und Analyseergebnissen von 0,93% Li2O und 114 ppm Ta2O5, darunter 1,09% Li2O und 108 ppm Ta2O5 über 73,0 m, sowie 1,04% Li2O und 145 ppm Ta2O5 über 54,6 m. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Golden Gap Trend mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Maven Trend mit 8,15% Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen hat außerdem das Konzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho, das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.

Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (778) 945-2950 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

"BLAIR WAY"

Blair Way, President & Director

"ADRIAN LAMOUREUX"

Adrian Lamoureux, CEO & Director

Suite 700 - 838 W. Hastings Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 0A6

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressmeldung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Betriebsaktivitäten und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63889Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63889&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70337R1073Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA70337R1073