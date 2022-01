DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "6,25%-reconcept GmbH-Anleihe 22/28"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta028/27.01.2022/14:05) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 6,25 %-Anleihe der reconcept GmbH mit Laufzeit bis 2028 (WKN A3E5WT) ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-die-625-reconcept-gmbh-anleihe-22-28-wird-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kompetenznetz-mittelstand.de/de/app/account/kfm-deutsche-mittelstand-ag/article/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer---die-625-recon_kywya673.html # _ftn1)

Branche: erneuerbare Energien

Kerngeschäft: Finanzierung und Realisierung von erneuerbaren Energie-Projekten

Marktgebiet: Deutschland, Finnland, Kanada und Zypern

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Die reconcept GmbH realisiert die jeweiligen Projekte über entsprechende Zweckgesellschaften (SPVs).

Zum 30.06.2021 bestehen Anteile an 19 verbundene Unternehmen.

Zu den wesentlichen gehören:

* reconcept Finnland GmbH (Beteiligung 17.114, 3 TEUR,) * 7779615 Canada Ltd. (Beteiligung 1.694.4 TEUR) * Dahl Creek Hydro Power LP (Kommanditbeteiligung 174,8 TEUR) * Bowbyes Creek Hydro Power LP (Kommanditbeteiligung 174,8 TEUR) * reconcept consulting GmbH (Beteiligung 75,0 TEUR) * reconcept Capital 02 GmbH (Beteiligung 50,0 TEUR) * reconcept 13 Meeresenergie Bay of Fundy KG (Beteiligung 43,8 TEUR) * reconcept Green Investments GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) * reconcept Capital GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) * reconcept Treuhand GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) * reconcept Capital 03 GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) * Sustainable Energy Concepts GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR)

Die Beteiligungshöhe an den anderen sieben verbundenen Unternehmen liegt zwischen 1,00 und 1.000,00 EUR.

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): DE000A2PF0P7 (Fonds), LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

