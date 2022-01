Wien (www.fondscheck.de) - Fisch Asset Management, der nach eigener Darstellung größte unabhängige Schweizer Asset Manager für Wandelanleihen, Unternehmensanleihen und Multi-Asset-Lösungen, erweitert seine Geschäftsleitung, so die Experten von "FONDS professionell".Im Sinne der Ausrichtung auf die strategischen Wachstumsbereiche würden die Leiter der vier Investmentsegmente Wandelanleihen, Emerging Markets Anleihen, Developed Markets Anleihen und Multi Asset/Absolute Return per 1. März 2022 in das oberste Führungsgremium berufen. Es handele sich dabei um Kyle Kloc (Head Corporate Bonds Developed Markets), Thomas Rutz (Head Corporate Bonds Emerging Markets), Torsten von Bartenwerffer (Co-Head Multi Asset/Absolute Return) und Stephanie Zwick (Head Convertible Bonds). Meno Stroemer, der das Portfolio Management in den letzten zwei Jahren erfolgreich geleitet habe, habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, im Laufe der zweiten Jahreshälfte in die USA zurückzukehren. Er werde Fisch AM im Bereich Emerging Markets Anleihen weiterhin unterstützen. ...

