Der E-Cargobike-Hersteller Onomotion und der Paketdienstleister DPD verstärken ihre Zusammenarbeit in der emissionsfreien Paketzustellung. Insgesamt wird DPD 52 elektrische Lastenräder von Ono im Laufe des Jahres 2022 in acht deutschen Großstädten einsetzen. Zwei Exemplare hat DPD wie berichtet bereits in Berlin im Einsatz. Der Rollout der 50 neuen Räder in Berlin und Dortmund ist bereits im Gange. ...

