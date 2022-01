Melior Motion steht für Getriebe, welche in Industrierobotern eingesetzt werden. 23 Mio. € Umsatz sind nicht die Welt, jedoch wächst das Unternehmen rasant. Dagegen: Im Rahmen einer Investorenveranstaltung in der letzten Woche verwies das Management auf Probleme bei den Kosten im Autogeschäft. Das wurde als verkappte Gewinnwarnung interpretiert.Dem folgten jedoch sogleich Insiderkäufe aus dem Vorstand um 7 €. Inzwischen 6,40 €. 4,2 Mrd. Börsenwert stehen gegen 14 Mrd. € Umsatz und ein KGV von 6,4 für 2022. Die DT.-BANK-Analysten setzten letzte Woche das Ziel auf 9 € fest, Jefferies liegt bei 7,90 €.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 04! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 04:Themen u.a.:++ Die gefährlichste Inflation kommt vom Öl++ SUSE ist der Neuling am Softwaremarkt++ Die deutsche Klimapolitik ist faktisch gescheitert++ KLÖCKNER-Korrektur beendet?++ Der größte Zulieferer für Autoelektrik fiel regelrecht ins Loch ++ Der MSCI World Index dokumentiert die aktuelle Lage aller Börsen++ SWATCH schlägt die ErwartungenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info