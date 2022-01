Minengigant Freeport-McMoRan (WKN 896476), hat im vergangenen Jahr 3,843 Mrd. Pfund Kupfer produziert. Das waren 20% mehr als im Vorjahr, was vor allem auf das Hochfahren der Untertageproduktion der Grasberg-Mine sowie auf höhere Vermahlungsraten und Nord- und Südamerika zurückzuführen gewesen sei, hieß es. Die Goldproduktion des Jahres 2021 gab Freeport mit 1,381 Mio. Unzen an, was um 61% über den 857.000 Unzen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...