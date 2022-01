Apple arbeitet offenbar daran, iPhones in Bezahlterminals umzuwandeln. Das könnte insbesondere Hersteller für Terminals wie iZettle und Sumup treffen. Doch wann der Dienst auch in Deutschland verfügbar ist, bleibt offen. In Zukunft könnte das iPhone in der Lage sein, Kreditkartenzahlungen anzunehmen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Personen berichtet, arbeitet Apple an einem Dienst, der es lokalen und kleinen Händlern und Restaurants ermöglichen würde, Kartenzahlungen direkt über das iPhone und ohne ein zusätzliches Kartenterminal oder andere Hardware anzunehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...