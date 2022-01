Baoding, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich hat GWM Zahlen für PICKUP-Verkäufe veröffentlich, die 233.000 Fahrzeuge überstiegen, ein Plus von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit 127.940 verkauften Einheiten ist der POER das beliebteste Modell der GWM PICKUP-Serie.Höhepunkte des GWM POERGWM POER ist ein intelligentes High-End-Modell von GWM PICKUP. Durch die perfekte Integration von Geländegängigkeit, Ladekapazität und Intelligenz kann er die Bedürfnisse der Nutzer in verschiedenen Szenarien besser erfüllen.Der GWM POER ist mit einem 2.0T-Hochleistungsmotor und einem ZF 8AT-Aggregat ausgestattet, das einen intelligenten Allradantrieb und eine Hinterachs-Querdifferenzialsperre bietet. Es gibt vier Fahrmodelle, darunter Standard, Economic, Sport und 4L, die es dem Benutzer ermöglichen, die verschiedenen Fahrmodi im Alltag zu wählen. Die starke Leistung verleiht diesem Fahrzeug eine ausgezeichnete Offroad-Performance, die den Fahrern eine stärkere und zuverlässigere Leistung für die Bewältigung komplexer Fahrumgebungen bieten kann. Wenn der Fahrer auf einer unebenen Straße fährt oder das Fahrzeug im Schlamm stecken bleibt, kann er einfach in den 4L-Modus wechseln, um die Drehmomentverstärkung bei niedrigen Geschwindigkeiten zu aktivieren und so die Fahrstabilität des Fahrzeugs zu gewährleisten.Auch in puncto Intelligenz hat dieses Modell einiges zu bieten. Insbesondere auf dem australischen Markt können verschiedene intelligente Fahrerassistenzfunktionen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden, wie z. B. die automatische Notbremsung (AEB) und der Spurhalteassistent (LKA) usw. Insbesondere die AEB-Funktion kann das Fahrzeug in Notfällen oder bei unsicherem Abstand automatisch abbremsen, um Unfälle zu vermeiden oder zu verringern.Seit 2021 wurde GWM POER in mehr als 50 Ländern und Regionen eingeführt, darunter Australien, Chile, Russland, Südafrika, Ägypten, der Nahe Osten und Laos. Es hat sowohl bei den Medien als auch bei den Nutzern große Aufmerksamkeit und Anerkennung für seine hervorragende Leistung und sein intelligentes Sicherheitsverhalten erhalten."Der GWM POER wird die Landschaft des australischen Pickup-Marktes verändern", sagte Carsales, ein maßgebliches australisches Automobilmedium, nachdem es das Fahrzeug getestet hatte. Beim australischen A-NCAP-Test erreichte der GWM POER den Sicherheitsstandard von fünf Sternen und erzielte die volle Punktzahl bei den Tests für den Seitenaufprall und den Fernaufprall (sowohl für erwachsene als auch für kindliche Insassen) sowie bei der Funktionsprüfung des aktiven Spurhaltesystems. Der bekannte russische Blogger ECHO MOSKVY äußerte sich nach der Testfahrt anerkennend über den GWM POER und kommentierte, dass der GWM POER mit seiner starken Leistung für das Fahren unter verschiedenen Straßenbedingungen geeignet ist.Derzeit hat GWM den Jingang (King Kong) POER und mehrere Sondermodelle wie Huo (bedeutet heiß oder Feuer), Heidan (Black Bullet), Lvzhuang (Travel Edition), Jiche (Motorradfahrer-Edition) herausgebracht, um seine Kategorien auf dem globalen Markt kontinuierlich zu erweitern und den Nutzern eine abwechslungsreiche Erfahrung zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1734562/Highlights_of_GWM_POER.jpgPressekontakt:Li Pupu,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5132251