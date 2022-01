Berlin (ots) -Während sich derzeit wieder Stars und Sternchen in Prüfungen und im Lagerleben in wilder Natur beweisen müssen, feiert BILD TV am Freitag, 28. Januar ab 20.15 Uhr die BILD-DSCHUNGEL-PARTY.BILD TV: 20:15h - 21:30h: Buschfunk Spezial: DIE BILD-DSCHUNGEL-PARTYModeratorin Janina Kirsch trifft im "Buschfunk Spezial" bei BILD TV in Berlin zum Live-Talk wackere Dschungel-Helden und bissige Urwald-Schlangen. Sie wissen, was vor und hinter den Naturkulissen der Show so abgeht, und haben sicher viele Geschichten aus dem Buschleben zu erzählen.Die Gäste: Model und Reality-TV-Darstellerin Sarah Knappik kämpfte 2011 um die Dschungelkrone, Gina-Lisa Lohfink "Zack die Bohne" durfte wie Kader Loth 2017 um die Sterne ringen. Bekanntermaßen kein Palmenblatt vor den Mund nehmen auch die Dschungel-Legenden Kasalla! Ex-Bundesliga-Profi Thorsten Legat (2019 im Dschungel) sowie TV-Sternchen Matthias Mangiapane (war 2018 im Dschungel).So kann BILD im TV empfangen werden:Der TV-Sender BILD ist frei und unverschlüsselt zu empfangen über Kabel (Vodafone GigaTV: 95, Vodafone Giga Cable 2: 106, Vodafone Kabel-Boxen: 125, Horizon: 12, Sky: 716), Satellit (ASTRA 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV: 84, Zuhause Kabel: 55, GigaTV Net: 95, waipu.tv: 12) sowie online für Abonnenten von BILDplus über BILD.tv (http://bild.tv/). Mehr Informationen unter www.BILD.tv (https://www.bild.de/tv/mediathek/livestream/startseite-77204148.bild.html).Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEPressesprecher BILDAxel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.BILD.tvPresselounge: presse.BILD.tvOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5132282