Akili Interactive bietet als erstes Unternehmen eine verschreibungsfähige App für Kinder mit ADHS an - und soll bei seinem Börsengang direkt Einhorn-Status erreichen. Mit Gaming gesund werden? Wo ist der Haken? Laut dem amerikanischen Health-Tech-Unternehmen Akili Interactive gibt es keinen. Akili will Gesundheit und Spaß verbinden und mittels neuester Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik innovative Therapiekonzepte gegen kognitive Beeinträchtigungen kreieren. Die erste Health-Gaming-App des Unternehmens heißt "EndeavorRx" und wurde 2020 von der Food and...

Den vollständigen Artikel lesen ...