Ein mysteriöses Objekt strahlte Signale aus, die zu keiner bekannten kosmischen Quelle passen. Einige Eigenschaften des 4.000 Lichtjahre entfernten Rätsels konnten Expert:innen herausfinden. "Es gibt am Himmel nichts, das sich so verhält", sagt die Astronomin Natasha Hurley-Walker über das Sendeverhalten eines unbekannten Objekts im All. An den Signalen sind nicht nur Länge und Periodizität merkwürdig, sondern auch die langen Pausen, in denen gar nichts von ihm zu "hören" ist. Durch die Art der Impulse können die Wissenschaftler:innen bereits einige Aussage über die Beschaffenheit ...

