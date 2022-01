Immer mehr Bundesländer steigen aus der Nutzung der umstrittenen Luca-App aus. Die Menschen sollen stattdessen die staatliche und kostenlose Corona-Warn-App nutzen. Wer die Luca-App löschen will, sollte aber eines unbedingt beachten. Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg haben den Ausstieg aus der Nutzung der Luca-App zur Nachverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie beschlossen. In den übrigen zehn Bundesländern, die einen entsprechenden Vertrag mit dem App-Anbieter haben, wird derzeit darüber diskutiert. Die von Rapper Smudo mitentwickelte und vor einem Jahr mit großem Brimborium gestartete App sah sich v...

