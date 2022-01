News von Trading-Treff.de DAX holt Luft und schafft den Rebound: 15.500 wurde verteidigt, nachdem der Markt erst einmal die Fed-Sitzung aufgearbeitet hatte. Der DAX-Tag im Überblick Das Fed-Event war der bestimmende Termin in diese Monat am Kapitalmarkt. Entsprechend volatil gestaltete sich der gestrige Abend. Zunächst mit einem Aufschlag direkt in der Nachbörse, die dann aber in den letzten beiden Handelsstunden der Wall Street komplett abverkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...