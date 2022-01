Moody's Corporation (NYSE: MCO)gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Corporate Equality Index (CEI) 2022 der Human Rights Campaign Foundation im elften Jahr in Folge erneut eine Top-Bewertung erhalten hat. Beim CEI-Index handelt es sich um eine US-amerikanische Benchmarking-Umfrage mit zugehörigem Bericht, welche die Unternehmensrichtlinien und -praktiken in Bezug auf die LGBTQ+-Gleichstellung am Arbeitsplatz bewertet und erfasst.

"Bei Moody's ist man sehr stolz darauf, dass wir seit über zehn Jahren im Corporate Equality Index vertreten sind. Dies ist das Ergebnis unseres entschlossenen Einsatzes und unserer kontinuierlichen Führungsrolle bei der Umsetzung von arbeitsplatzbezogenen Maßnahmen, die unsere LGBTQ+-Kolleginnen und -Kollegen in ihrer wahren Identität bestärken", so DK Bartley, Chief Diversity Officer von Moody's. "Die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion ist für Moody's ein betriebswirtschaftliches Gebot. Wir werden uns bei unserem Handeln auch zukünftig von unseren Werten leiten lassen."

Der CEI-Index bewertet Unternehmen anhand detaillierter Kriterien, die sich auf vier zentrale Säulen stützen: Antidiskriminierungsstrategien in allen Unternehmensbereichen, gleichberechtigte Leistungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der LGBTQ+-Community und deren Familien, Unterstützung einer integrativen Kultur und soziale Verantwortung der Unternehmen.

Moody's weitet seine Richtlinien, Programme und Veranstaltungen zur Inklusion und Gleichberechtigung von LGBTQ+-Mitarbeitern kontinuierlich aus und veröffentlichte im Jahr 2021 einen ersten Bericht über Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sowie eine Menschenrechtserklärung. Moody's kooperiert auch weiterhin mit dem Hetrick-Martin Institute beim Queer Coders Program, das in den USA Jugendliche aus der LGBTQ+-Community beim Erwerb technischer Programmierfähigkeiten unterstützt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://about.moodys.io/sustainability.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger dabei, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 13.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen an den Finanzmärkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter moodys.com/about.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

