DJ Citi findet in DBS Käufer des Taiwan-Massengeschäfts

Von Yongchang Chin

NEW YORK (Dow Jones)--Die DBS Group Holdings Ltd steht kurz davor, das Verbraucherbankgeschäft der Citigroup Inc in Taiwan zu übernehmen. Nach Angaben des Kreditinstituts aus Singapur wird es damit zur größten ausländischen Bank Taiwans nach Vermögenswerten. Die Bank wird Citi das Nettovermögen des taiwanesischen Verbraucherbankgeschäfts in bar auszahlen und zusätzlich eine Prämie von 956 Millionen Singapur-Dollar (634 Millionen Euro) entrichten.

Die DBS will die Akquisition mit überschüssigem Kapital finanzieren und sieht ihre Fähigkeit nicht beeinträchtig, Dividenden zu zahlen.

Der Verkauf ist Teil der Strategie der Citi, sich aus dem Privatkundengeschäft in einigen Regionen im asiatisch-pazifischen Raum zurückzuziehen und sich stärker auf die Vermögensverwaltung und institutionelle Kunden zu konzentrieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2022 00:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.