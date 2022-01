DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio, Seoul und Sydney sehr fest - Hongkong leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach den teils derben Verlusten im Wochenverlauf zeigen die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Wochenausklang eine Gegenbewegung. In Tokio und Seoul steigen die Indizes kräftig um bis zu 2,1 Prozent. Der Nikkei-Index liegt bei 26.708 Punkten. Sydney hat mit einem Plus von 2,2 Prozent bereits geschlossen.

Die chinesischen Börsen bleiben zurück, hier dürften einige Anleger vor den Feiertagen zum Neujahrsfest auf Nummer sicher gehen und paar Positionen glattstellen. Schanghai tendiert lediglich behauptet, in Hongkong geht es um 1,0 Prozent nach unten. In Schanghai wird in der nächsten Woche gar nicht gehandelt, in Hongkong erst wieder am Freitag. Auch in Südkorea wird der Handel pausieren, dort geht es am Mittwoch weiter.

Nachdem an den Vortagen die Hinweise der US-Notenbank auf steigende Leitzinsen und einen Abbau der Notenbankbilanz an den Börsen noch für heftige Verluste gesorgt hatten, heißt es nun, die Fed dürfte mit diesen Maßnahmen die zu hohe Inflation in den Griff bekommen und so zugleich für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ohne Überhitzung sorgen. Dazu passend fiel am Vortag das US-BIP im vierten Quartal mit einem Plus von 6,9 Prozent robuster aus als erwartet.

Für Rückenwind insbesondere in Tokio sorgt der Dollar. Der Dollar-Index ist zuletzt auf den höchsten Stand seit Sommer 2020 gestiegen vor dem Hintergrund der strafferen US-Geldpolitik. Unter anderem kostet der Dollar 115,40 Yen, verglichen mit Wochentiefs knapp über 113,50. Ein schwächerer Yen verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen.

Sehr schwache Batteriewerte in Seoul

In Tokio bewegen Quartalszahlen die Kurse. Shin-Etsu Chemical legen nach der Anhebung des Gewinnausblicks um 7,2 Prozent zu. Fujitsu (-9,8%) meldete dagegen einen 30-prozentigen Gewinnrückgang.

Ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen liegen Sumitomo Mitsui Trust 0,7 Prozent im Plus, während die Pharmaaktie Otsuka um 3,3 Prozent nachgibt und Canon 2,6 Prozent einbüßen.

In Seoul kommen LG Energy Solution um 10 Prozent zurück nach dem spektakulären Börsendebüt am Vortag mit einem Plus von über 60 Prozent. Die Kurse der Wettbewerber im Geschäft mit Batterien, Samsung SDI und SK Innovation, verlieren 3,9 bzw 1,9 Prozent. Der Kurs des Chipherstellers SK Hynix gewinnt nach guten Viertquartalszahlen 7,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.988,10 +2,2% -6,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.714,61 +2,1% -6,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.652,83 +1,5% -2,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.397,24 +0,1% -6,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.580,99 -1,0% +3,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.259,32 -0,0% +4,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.520,47 +0,3% -3,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:42 % YTD EUR/USD 1,1152 +0,1% 1,1145 1,1212 -1,9% EUR/JPY 128,74 +0,2% 128,52 128,66 -1,6% EUR/GBP 0,8315 -0,2% 0,8329 0,8351 -1,1% GBP/USD 1,3411 +0,2% 1,3381 1,3428 -0,9% USD/JPY 115,43 +0,1% 115,32 114,75 +0,3% USD/KRW 1.206,75 +0,2% 1.203,82 1.203,69 +1,5% USD/CNY 6,3551 -0,2% 6,3683 6,3540 -0,0% USD/CNH 6,3603 -0,1% 6,3697 6,3590 +0,1% USD/HKD 7,7910 +0,0% 7,7897 7,7906 -0,1% AUD/USD 0,7039 +0,1% 0,7033 0,7075 -3,1% NZD/USD 0,6586 +0,1% 0,6582 0,6607 -3,5% Bitcoin BTC/USD 37.289,96 +1,6% 36.704,12 36.260,37 -19,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,29 86,61 +0,8% 0,68 +16,6% Brent/ICE 89,93 89,34 +0,7% 0,59 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,24 1.798,08 +0,0% +0,17 -1,7% Silber (Spot) 22,80 22,77 +0,1% +0,03 -2,2% Platin (Spot) 1.032,12 1.026,81 +0,5% +5,31 +6,4% Kupfer-Future 4,43 4,42 +0,1% +0,01 -0,8% ===

