Der Thüringer Energieversorger TEAG steigt beim Photovoltaik-Anlagenerrichter Innosun ein. Ziel ist eine strategische Partnerschaft bei Projektierung, Bau, Betrieb und Wartung von Photovoltaik-Anlagen. Die kommunale TEAG Thüringer Energie AG hat zum Jahresbeginn 50,1 Prozent der Anteile an der Innosun GmbH sowie 50 Prozent an der Innosun Service GmbH mit Sitz in Sömmerda erworben. Die Innosun GmbH mit derzeit 21 Mitarbeitern ist seit 2010 als Spezialdienstleister im Bereich Photovoltaik tätig. Innosun ...

