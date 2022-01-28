The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.01.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2022
ISIN Name
DE000A2LQKV2 ALLANE SE MTN 18/22
XS1558422371 WORLD BK 17/22 MTN
CH0255893064 WESTPAC BKG 15/22 MTN
DE000A2GSG08 IKB DT.IND.BK.MTN 18/22
USA29875AC44 JBS INV. II 19/28 REGS
CH0267020045 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 15-22
DE000BRL0393 NORDLB PF. 15/22
DE000HLB5K31 LB.HESS.-THR.IS.02D/2018
XS0740844609 NORDEA MORTG.B. 12/22 FLR
USP12445AA33 BCO ESTADO R.GR.SUL 12/22
USL5150GAC26 INTELSAT LUX. 18/23 REGS
DE000NLB8812 NORDLB GELDM.FRN 06/17
XS1527138272 GRENKE FIN. 16/22 MTN
USP98047AA42 VOLCAN CIA MIN.12/22 REGS
US42701C1071 HENSOLDT AG UNSP. ADS
LU0048587868 FID.FDS-MALAYSIA A GL. INVESTMENT
LU0048588163 FID.FDS-SINGAPORE A GL. INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2022
ISIN Name
DE000A2LQKV2 ALLANE SE MTN 18/22
XS1558422371 WORLD BK 17/22 MTN
CH0255893064 WESTPAC BKG 15/22 MTN
DE000A2GSG08 IKB DT.IND.BK.MTN 18/22
USA29875AC44 JBS INV. II 19/28 REGS
CH0267020045 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 15-22
DE000BRL0393 NORDLB PF. 15/22
DE000HLB5K31 LB.HESS.-THR.IS.02D/2018
XS0740844609 NORDEA MORTG.B. 12/22 FLR
USP12445AA33 BCO ESTADO R.GR.SUL 12/22
USL5150GAC26 INTELSAT LUX. 18/23 REGS
DE000NLB8812 NORDLB GELDM.FRN 06/17
XS1527138272 GRENKE FIN. 16/22 MTN
USP98047AA42 VOLCAN CIA MIN.12/22 REGS
US42701C1071 HENSOLDT AG UNSP. ADS
LU0048587868 FID.FDS-MALAYSIA A GL. INVESTMENT
LU0048588163 FID.FDS-SINGAPORE A GL. INVESTMENT
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