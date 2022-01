The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2022ISIN NameDE000A2LQKV2 ALLANE SE MTN 18/22XS1558422371 WORLD BK 17/22 MTNCH0255893064 WESTPAC BKG 15/22 MTNDE000A2GSG08 IKB DT.IND.BK.MTN 18/22USA29875AC44 JBS INV. II 19/28 REGSCH0267020045 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 15-22DE000BRL0393 NORDLB PF. 15/22DE000HLB5K31 LB.HESS.-THR.IS.02D/2018XS0740844609 NORDEA MORTG.B. 12/22 FLRUSP12445AA33 BCO ESTADO R.GR.SUL 12/22USL5150GAC26 INTELSAT LUX. 18/23 REGSDE000NLB8812 NORDLB GELDM.FRN 06/17XS1527138272 GRENKE FIN. 16/22 MTNUSP98047AA42 VOLCAN CIA MIN.12/22 REGSUS42701C1071 HENSOLDT AG UNSP. ADSLU0048587868 FID.FDS-MALAYSIA A GL. INVESTMENTLU0048588163 FID.FDS-SINGAPORE A GL. INVESTMENT