BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 50 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 70 (73) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 51 (53) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 16 (18,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 140 (144) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 83 (83,50) EUR - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 90 (93) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT JUNGHEINRICH AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 54 (52) EURHSBC HEBT KION AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 100 (93) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 130 (154) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 16 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY STARTET DAIMLER TRUCK MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 38 EURUBS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 153 (149) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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