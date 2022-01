Konzerngewinne für 2021, die gemittelt über alle Kennziffern um 20 % über den Planzielen liegen, belegen ein viertes Quartal der Extraklasse. Insbesondere das Segment Wasser/Biomasse/Gas sowie der Energiehandel entwickelten sich zum Jahresende deutlich besser als angenommen. Ganz überraschend kommt das für uns im Zuge der Preissteigerungen für Energie nicht. JPMORGAN war gleich völlig aus dem Häuschen und erhöhte das Ziel auf 64 € oder einem Restpotenzial von 74 %. Solche Ziele kennt man eher aus dem Tech-Sektor. RWE bleibt aber auch aus anderer Sichtweise spannend. So gibt es Indikationen für eine Abspaltung der Kohle in 2023. Für den Fall stellt sich die Frage, was mit den stillen Reserven um geschätzt 12 bis 15 Mrd. € aus den CO2-Zertifikaten passiert. Börsenwert gerade mal 24,5 Mrd. €. Im DAX bleibt RWE ein Pflicht-Investment.



