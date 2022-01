BASF wird am 25. Februar seine Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres vorlegen. Blickt man auf die Ergebnisse, welche der US-Chemiekonzern Dow gestern veröffentlicht hat, so könnte durchaus eine gewisse Vorfreude bei den Anteilseignern des DAX-Konzern entstehen.Denn Dow hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage und Preissteigerungen so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Der Umsatz sei 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 55 Milliarden Dollar (49 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...