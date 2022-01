FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 170,10 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,05 Prozent. Auch in anderen Euroländern stiegen die Renditen am Morgen leicht an.

Zum Wochenausklang blicken Analysten und Anleger auf einen ganzen Reigen an Konjunkturdaten. Aus der Eurozone werden unter anderem Wachstumszahlen zum Schlussquartal aus großen Volkswirtschaften wie Deutschland erwartet. Daten aus Frankreich überraschten am Morgen positiv.

In den USA steht ein wichtiges Inflationsmaß auf dem Programm, das insbesondere von der US-Notenbank Federal Reserve stark beachtet wird. Außerdem veröffentlicht die Universität von Michigan ihre regelmäßige Umfrage unter Konsumenten./bgf/stk