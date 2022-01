TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben die Woche versöhnlich beschlossen. Nach den starken Abgaben am Vortag schwangen sich die meisten der größeren Finanzmärkte am Freitag ins Plus. Die Bilanz auf Wochensicht rettete das freilich nicht. Im Vergleich zum Freitag vor sieben Tagen notieren die Börsen in Fernost merklich schwächer.

Die Märkten reagierten mit der Erholung auf positive Unternehmensnachrichten. Nach der weltweiten Talfahrt der Technologiewerte beruhigten die Zahlen von Branchenprimus Apple . Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Weihnachtsgeschäft erneut ein Rekordquartal. An dem US-Konzern hängen zahlreiche Zulieferer aus dem Technologiesegment.

Auch ein anderer Gigant seiner Branche trotzte allen Belastungen. Ungeachtet der weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern und anderer Folgen der Corona-Pandemie hielt Toyota seine Produktion 2021 auf hohem Niveau. Wie der japanische Branchenprimus am Freitag bekanntgab, setzte die Gruppe im vergangenen Jahr global 10,495 Millionen Fahrzeuge ab. Das ist ein Plus von 10,1 Prozent zum Vorjahr. Die Aktie legte um über drei Prozent zu.

Die südkoreanische Börse profitierte auch von besser als erwarteten Daten zur Industrieproduktion, wie die die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Nicht mithalten konnten die chinesischen Märkte. Hier belasteten Verluste der Immobilienaktien, die unter den anhaltenden Schwierigkeiten am Immobilienmarkt litten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,09 Prozent fester mit 26 717,34 Punkten. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gab dagegen um 1,21 Prozent auf 4563,77 Punkte nach. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong tendierte zuletzt 1,09 Prozent schwächer mit 23 547,88 Zählern. Der australische S&P/ASX 200 stieg indes um 2,19 Prozent auf 6988,14 Punkte./mf/stk

