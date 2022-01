Die Papiere des Dufstoff- und Aromenherstellers Symrise setzen ihre jüngste Talfahrt am Freitag fort. Zahlen des Rivalen Givaudan drücken dabei auf die Stimmung, obwohl die Schweizer ähnlich wie Symrise von der Erholung der Luxusparfümerie sowie einer starken Nachfrage nach Erfrischungstränken und herzhaften Snacks profitiert haben.Lockerungen der Corona-Auflagen in vielen Ländern und der anziehende Reiseverkehr spielten Givaudan im vergangenen Jahr in die Karten. So werden gerade teure Parfüms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...