Am Aktienmarkt wurde bereits eine dicke Ladung heiße Luft abgelassen. Aber wie ist die weitere Entwicklung zu erwarten? Sollte man als Anleger die Taschen erst mal geschlossen halten? Schauen Sie hierzu gerne in den Themen-Check mit Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse") - in diesem Video als verkürzte FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Gesprächs im Rahmen von Bernecker.tv vom 26.01.2022. Schlaglichter:





++ Billionen-Schwund am Aktienmarkt

++ Schrittweiser Abbau einer Blase

++ Schwergewicht Amazon - weiteres Kursrisiko?

++ Konsolidierung mit 2000/2002 als Vorlage

++ Folgen des Angst-Cocktails für Gold, Platin und Silber

++ Bitcoin - Sind sogar 10.000 Dollar möglich?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:







Oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/qD5ns4VUkrw

