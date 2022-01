Derzeit laufen Tests zur Bewertung unterschiedlicher Konstruktions- und Betriebsparameter, einschließlich Temperatur, pH-Wert, Lithium-Anfangskonzentration und Verweildauer, um das Verfahrensfließbild zu optimieren.

Zusätzlich sind innovative proprietäre Tests in Umsetzung - man erwartet sich die Entwicklung neuen geistigen Eigentums.

Vancouver, British Columbia, 28. Januar 2022 - United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0UL) ("ULTH" oder das "Unternehmen") freut sich, über die neuen Entwicklungen in seinem Lithiumhydroxid-Testprogramm zu berichten. Die Testarbeiten werden fortgesetzt und die Ergebnisse zur Lithiumhydroxidproduktion werden bis Ende Februar erwartet.

Im Rahmen der Testarbeiten werden Tests mit verschiedenen Verfahrensdesign- und Betriebsparametern wie Temperatur, pH-Wert, Verweildauer und unterschiedliche Lithiumkonzentrationen in den Zufuhrlösungen miteinander kombiniert. Diese Tests werden derzeit mit einem Versuchsapparat durchgeführt, der auf Grundlage des in Abbildung 1 dargestellten modularen Aufbaus konstruiert wurde.

Abbildung 1: Modularer Testapparat zur Herstellung von Lithiumhydroxid bei Process Research Ortech

Dieses Testprogramm wird von Dr. Abdul Halim, CTO von Process Research Ortech Inc., geleitet. Seine Denkweise "über den Tellerrand hinaus" und sein Unternehmergeist haben dem Programm von United Lithium bereits diverse Erfolge beschert: Verbesserungen bei der Herstellung von Lithiumkonzentraten aus Petalit und Spodumen, hohe Lithiumgewinnungsraten zur Herstellung von hochreinem Lithiumkarbonat sowie Optimierungsschritte beim chemischen Rösten durch Einsatz von Mikrowellenenergie. Die von Dr. Halim für das aktuelle Programm erzielten Innovationen und Tests erlauben es dem Unternehmen, eine Reihe von innovativen betrieblichen Maßnahmen umzusetzen, die möglicherweise eine Senkung der Verfahrenskosten und einen höheren Wirkungsgrad bei der Herstellung von Lithiumhydroxid ermöglichen.

"Ich freue mich sehr, mit United Lithium zusammenzuarbeiten. Die Kooperation mit dieser Firma und ihre Unterstützung bei den innovativen Ideen und Know-how haben bereits zu vielen Verbesserungen in der Planung des Fließbildes für die Lithiumproduktion geführt. Meine Pläne für die Lithiumhydroxidproduktion könnten zu einer Reihe von verbesserten Lösungen gegenüber den herkömmlichen Verfahren führen. Unser Ziel ist es, optimierte und einfachere Verarbeitungsschritte sowie höhere Wirkungsgrade in Verbindung mit einem geringeren Bedarf an Energie, Reagenzien und Wasser zu erreichen", erklärt Dr. Abdul Halim, CTO von Process Research Ortech Inc.

"Wir erzielen in mehreren Explorations- und Technologiebereichen gleichzeitig Fortschritte. United Lithium ist sich darüber im Klaren, dass derzeit ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage am Lithiummarkt herrscht. Wir sind nach Möglichkeit bestrebt, zeitliche Abläufe zu verkürzen und jedes unserer Projekte in die Phase der überaus wichtigen Machbarkeitsstudien zu bringen, um mit jedem unserer Projekte und Technologien auf wirtschaftliche und nachhaltige Weise Wertschöpfung zu erzielen", erläutert Michael Dehn, President und CEO von United Lithium.

United Lithium steht derzeit mit mehreren technischen Experten im Gespräch. Es geht dabei um die Herstellung von Mehrwertprodukten für Verbraucher und Industrie aus den Nebenprodukten Feldspat, Quarz und Glimmer, die beim Abbau von Lithiumpegmatiten ebenfalls gewonnen werden können. Dies könnte einen abfallfreien oder abfallarmen Bergbaubetrieb sowie umweltfreundliche Verarbeitungsalternativen für diese wertschöpfenden Produkte ermöglichen.

Die detaillierten Tests im Labormaßstab zur Entwicklung eines Fließbildes für wertschöpfende Nebenprodukte aus Rückständen wurden von Dr. Abdul Halim von der Firma Process Research Ortech Inc. konzipiert und beaufsichtigt. Der Experte verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Evaluierung, Entwicklung und Optimierung innovativer und nachhaltiger Technologien zur Gewinnung kritischer Metalle wie Lithium, Kobalt, Nickel, Seltene Erden (SEE), andere Basismetalle, Platingruppenmetalle, Gold und Germanium aus abgebauten natürlichen Ressourcen und recycelten Materialien in Labor-, Pilot- und Demonstrationsanlagen. Er ist Autor von über 50 wissenschaftlichen und technischen Beiträgen, in Besitz von fünf US-Patenten und hat eine Reihe von Kapiteln in Büchern zu diesem Thema verfasst. Vor seinem Einstieg als VP Technology bei Process Research Ortech Inc. war er bei FLSmidth in Salt Lake City (USA) und bei SGS Lakefield in Kanada tätig.

Mark Saxon (FAusMM), der technische Berater des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen erstellt bzw. geprüft.

