Die Schweizer ERP-Software blue office® www.blue-office.ch verfügt ab sofort mit dem sogenannten PAM (Printer Asset Management-Modul) über eine Verwaltungs- und Fakturierungsmöglichkeit für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte, die nach gedruckten Seiten abgerechnet werden.Mit dem Add-In PAM können Zählerstände von Druckern oder anderen Geräten einfach erfasst werden. Die in einer XML- oder Excel-Datei notierten Daten werden importiert und stehen für die Rechnungsstellung zur Verfügung. Damit kann der Zeitaufwand für die Faktura massiv reduziert werden. Statt in mehreren Tagen sind tausende Rechnungen in wenigen Minuten erledigt."Mit dieser Lösung bieten wir Betrieben, die Drucker oder Kopierer vermieten, eine enorme Arbeitserleichterung." sagt Marcel Ruckstuhl, CDO der blue office ag.blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess in den Unternehmen eine ideale und kostengünstige Alternative.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100 prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.