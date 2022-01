Der Deutsche Aktienindex hat zwar aus technischer Sicht einen Boden ausgebildet, der allerdings an der Wall Street weder durch den S&P 500 noch durch den Nasdaq 100 bestätigt wird. Die Stabilisierung der Kurse in Frankfurt ist deshalb heikel und es ist fraglich, ob die Kursgewinne in den kommenden Tagen verteidigt werden können, sollte der Ausverkauf in New York noch nicht beendet sein. Die gewisse Abschwächung der Einfuhrpreise ist ein Hoffnungsschimmer für die deutsche Wirtschaft. Im Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...