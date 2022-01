Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den MDAX aktuell etwas getrübt. Das Börsenbarometer verliert 0,56 Prozent auf 33.041 Punkte. Die privaten und institutionellen Anlegern am Aktienmarkt in Deutschland sind derzeit eher pessimistisch gestimmt. Der MDAX notiert um 0,56 Prozent schlechter als am Vortag.

Den vollständigen Artikel lesen ...