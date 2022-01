NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein verschob in einer am Freitag vorliegenden Studie den Bewertungszeitrahmen für das Kurziel auf Dezember 2023 - basierend auf den Gewinnschätzungen für 2024. Er geht nun in der Zeit von 2022 bis 2024 von höheren Erträgen aus, denen jedoch höhere Kosten entgegenwirkten./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 21:34 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005140008