In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue 6,25%-Anleihe 2022/28 der reconcept GmbH ("Green Bond II"; WKN A3E5WT) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Die reconcept GmbH ist ein Emissionshaus und Projektentwickler mit holdingähnlichen Eigenschaften. Neben den Umsatzerlösen aus dem Emissionsgeschäft ist das Unternehmen im Wesentlichen wirtschaftlich abhängig von den Ergebnissen der operativ tätigen Tochtergesellschaften bzw. deren Beteiligungen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit war in 2019 und 2020 negativ (-1.175 TEUR und -3.323 TEUR), was aufgrund des Projektgeschäftes erst einmal nicht ungewöhnlich sei, so die KFM-Analysten in ihrer ...

