SAP nach dem Einbruch: Mit (Turbo)-Calls auf Erholung setzen

Am 27.1.22 brach der Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) auf Schlusskursbasis nicht nur wegen des schwachen Marktumfeldes um sechs Prozent von 117,88 Euro auf 110,84 Euro ein. Obwohl der Ausblick generell im Rahmen der Expertenerwartungen lag, wurde der unter den Erwartungen liegenden Free Cashflow als Grund für den deutlichen Kurseinbruch genannt.

Wegen der im vergangenen Jahr geschaffenen Basis für ein beschleunigtes Wachstum im Cloud-Geschäft bekräftigten die Experten der UBS ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie und hoben das Kursziel von 149 Euro 153 Euro an. Kann die Aktie in den nächsten Wochen einen wesentlichen Teil der in den vergangenen Tagen erlittenen Verluste aufholen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 14.3.22, BV 0,1, ISIN: CH1102776189, wurde beim SAP-Aktienkurs von 108,48 Euro mit 0,37 - 0,38 Euro gehandelt.

Wenn die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 115 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 101,426 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 101,426 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV090G9, wurde beim Aktienkurs von 108,48 Euro mit 0,73 - 0,74 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 115 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,35 Euro (+82 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 97,514 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 97,514 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA37HU5, wurde beim Aktienkurs von 108,48 Euro mit 1,14 - 1,15 Euro taxiert.

Kann sich die SAP-Aktie auf 115 Euro steigern, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,74 Euro (+51 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de