IAV GmbH: Erzgebirge: Elektrisches Shuttle nur einen Swipe entfernt

28.01.2022 - Berlin: Im Erzgebirge nimmt ein elektrischer Shuttle-Bus an diesem Wochenende den regulären Betrieb auf. Das ERZmobil in der Kleinstadt Zwönitz ist nach einer Testphase ab Samstag an insgesamt 28 Ein- und Ausstiegspunkten flexibel und bedarfsgerecht im Einsatz und kann von Fahrgästen über eine App angefordert werden. Der Tech Solution Provider IAV unterstützt die Kommune im Projekt ERZmobil bei der Etablierung eines Linienbedarfsverkehrs für die Erschließung der letzten Meile.

In vielen ländlichen Regionen ist der öffentliche Nahverkehr nicht flächendeckend ausgebaut. Der Grund: Die Auslastung ist zu gering. Für die Bürger:innen bedeutet dies, dass sie häufig keine Haltestellen in ihrer Nähe vorfinden oder ihre Fahrten im Vorfeld anhand eines ausgedünnten Fahrplans ausrichten müssen. Somit bleibt als häufigstes Verkehrsmittel der PKW. Dies ist nicht nur aus ökologischen Gründen problematisch, sondern auch in ländlichen Regionen gibt es Menschen, die nicht selbst Auto fahren - weil sie nicht wollen, aber vor allem, weil sie aus unterschiedlichen Gründen nicht können. Auch für diese Menschen muss sichergestellt werden, dass sie selbstbestimmt mobil sein und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Quelle: Stadtverwaltung Zwönitz

Die Stadt Zwönitz verfolgt mit Ihrem Smart City Projekt das Ziel, eine attraktive Erreichbarkeit aller Ortsteile sicherzustellen und den Zugang zu infrastrukturellen Angeboten in der Innenstadt (Ärzte, Händler etc.) zu verbessern. Bereits im März 2020 wurde hierzu das Projekt ERZmobil gestartet, um den ÖPNV durch eine wirtschaftlich nachhaltige und umweltfreundliche Mobilitätslösung zu ergänzen. Hierzu bedient ein elektrisches Shuttle insgesamt 28 Ein- und Ausstiegspunkte, je nach aktuellem Bedarf und ohne festen Zeitplan. In den vergangenen Monaten hat man mit Hochdruck an dem Fahrzeug, das insbesondere die Verbindung zum örtlichen Bahnhof gewährleistet, und der Applösung gearbeitet. Ab Samstag den 29. Januar kann jeder den Service des ERZmobils nutzen.

IAV Mobilitätsplattform steuert das ERZmobil

Die Mobilitätsplattform, die das On-Demand-System des Shuttles koordiniert, besteht neben dem Backend-Service im Wesentlichen aus zwei Apps, dem Buchungsservice für die Nutzer:innen und dem Informationsservice für die Person am Steuer.

"Seit Beginn des Probebetriebs haben wir unsere Mobilitätsplattform sukzessive weiterentwickelt. Wir haben die intelligente Routenplanung des Shuttles, sowie die Bündelung der Fahrtanfragen optimiert und die Stabilität es Systems erhöht. Jetzt sind wir bereit den hybriden Service aus Linienverkehr, On-Demand-Mobilität und Ride Pooling der Allgemeinheit in Zwönitz zugänglich zu machen", sagt IAV-Projektleiter Dr. Michael Gröschel. Quelle: IAV GmbH

Über IAV:

IAV ist mit mehr als 8000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Engineering-Partner der Automobilindustrie. Das Unternehmen entwickelt seit über 35 Jahren innovative Konzepte und Technologien für zukünftige Fahrzeuge und setzte 2020 rund 896 Mio. Euro um. Zu den Kunden zählen weltweit alle namhaften Automobilhersteller und Zulieferer. Neben Fahrzeug- und Antriebsentwicklung ist IAV bereits frühzeitig in die Elektromobilität und das autonome Fahren eingestiegen und ist heute einer der führenden Entwicklungsdienstleister auf diesen Gebieten. Neben den Entwicklungszentren in Berlin, Gifhorn und Chemnitz/Stollberg verfügt IAV über weitere Standorte u.a. in München, Sindelfingen und Ingolstadt sowie in Europa, Asien als auch in Nord- und Südamerika.

