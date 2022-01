NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 schwedischen Kronen belassen. Der Bekleidungsanbieter habe mit den Zahlen für das vierte Quartal beim Vorsteuergewinn besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die aktuellen Handelszahlen bewegten sich allerdings nur am unteren Ende der Erwartungen. Insgesamt hinterlasse das Zahlenwerk aber einen soliden Eindruck./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 08:00 / GMT



ISIN: SE0000106270

