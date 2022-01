DJ Habeck: Erwarten 2023 Wachstum von 2,3 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den jüngsten Jahreswirtschaftsbericht der Regierung als einen "Bericht der vorsichtigen Hoffnung" bezeichnet und ein Erreichen des Vorkisenniveaus beim Wachstum "im zweiten Quartal" vorhergesagt. "Wir erwarten dann ein Wachstum 2023 von 2,3 Prozent", erklärte er. Für 2022 sei die Prognose der Regierung mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 3,6 Prozent etwas reduziert gegenüber der der Vorgängerregierung, "was an der Corona-Pandemie liegt", hob der Grünen-Politiker hervor. "Wir haben eine robuste Wirtschaft und einen stabilen Arbeitsmarkt", sagte Habeck.

Im ersten Quartal werde sich die Dynamik "gebremst" entwickeln, was vor allem an der Corona-Pandemie und den einschränkenden Maßnahmen liege, aber auch an der außenpolitischen Situation. "Krisenhafte Zeiten sind häufig Zeiten, wo das Investitionsklima leidet", sagte der Wirtschaftsminister. Habeck forderte aber auch ein künftig "ausgewogeneres Wachstumsmodell", das auf eine höhere Binnennachfrage setze. Die bisherige Ausrichtung auf den Export habe sich als angreifbar erwiesen. Man sei da "schon auf einem okayen Weg", diesen gelte es aber zu verstärken.

Die Erholung in diesem Jahr werde folgerichtig durch eine geringere Sparquote und einen höheren Konsum getragen. "Wenn ein Teil des Geldes wieder investiert würde, dann stabilisieren wir den Aufschwung", erklärte er. Nötig sei aber auch eine Stimulierung von Innovationen und Wachstumsimpulsen, "sowohl angebotsseitig wie nachfrageseitig". Dazu habe die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag eine Vielzahl von Maßnahmen entwickelt.

Die Union rief der Grünen-Politiker dazu auf, ihre Klage gegen den vom Bundestag am Vorabend beschlossenen Nachtragshaushalt, mit dem Investitionen angeschoben werden sollen, zu überdenken. "Sie schaden damit dem Aufschwung der deutschen Wirtschaft", sagte er. Habeck warnte zudem vor einer "dramatischen Fach- und Arbeitskräftelücke", wenn nicht die Ausbildungszahlen erhöht und auch mehr Zuwanderung organisiert werde. Habeck sprach sich in diesem Zusammenhang für ein Punktesystem aus.

