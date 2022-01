Die Deutsche Bank (WKN: 514000) erlebte seit 2007 eine Odyssee, die in den Ergebnissen, aber auch im Aktienkurs ihre Spuren hinterlassen hat. Dafür gibt es zwei Hauptgründe: So ist das damalige Management zu risikoreiche Geschäfte eingegangen, die bis heute das Ergebnis drücken. Der zweite Grund für den langsamen Niedergang ist die Entwicklung der Zinsen, die nach 2008 einfach nur noch sanken. Darunter leiden viele europäische Banken. Doch 2022 könnte sich dieser Trend zumindest in den USA umkehren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...