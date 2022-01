DGAP-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Research Update

28.01.2022 / 11:00

Kaufempfehlung: Kursziel für Aktie der MERKUR PRIVATBANK steigt auf 17 Euro

München, 28. Januar 2022 - Zu Beginn des neuen Jahres 2022 wird die Aktie der MERKUR PRIVATBANK aus der Sicht von Analysten als lohnendes Investment eingestuft: Die Spezialisten von Pareto Securities AS (Pareto) haben das Kursziel der inhabergeführten Privatbank von 15,00 EUR auf 17,00 EUR deutlich angehoben und geben eine Kaufempfehlung heraus. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 14,30 EUR (Stand: 28. Januar 2022). Die Analysten begründen ihre Kaufempfehlung insbesondere mit dem langfristig orientierten Geschäftsmodell der MERKUR PRIVATBANK sowie positiven Gewinnerwartungen. Für die nächsten Jahre wird ein Gewinnwachstum von jährlich 7 % prognostiziert. Wesentliche Geschäftsbereiche der MERKUR PRIVATBANK sind die Bauträgerzwischenfinanzierung, die Leasingrefinanzierung, das Geschäft mit mittelständischen Unternehmen sowie die Vermögensanlage. Die Analysten bewerten positiv, dass Dr. Marcus Lingel als persönlich haftender Gesellschafter und Großaktionär für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung steht. Dies spiegelt sich auch in der Risikopolitik des Geldhauses wider. So wird erwartet, dass die zwar vorsichtige aber gleichzeitig erfolgreiche Expansionspolitik der Bank auch in der Zukunft fortgesetzt wird. Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung für die Bauträgerfinanzierung rechnen die Experten von Pareto mit Faktoren wie einer anhaltend hohen Neubautätigkeit und einer weitgehend stabilen Preisentwicklung, die sich fortlaufend positiv auf das Geschäft auswirken werden. Das fortbestehende niedrige Zinsumfeld bedingt zudem eine weiter steigende Beliebtheit von Aktien als Anlageklasse in Deutschland, vor allem auch bei jüngeren Menschen. Die Analysten schätzen vor diesem Hintergrund die Expertise und gestärkte Position der MERKUR PRIVATBANK im Bereich der Vermögensberatung und -anlage und erwarten dort ein entsprechendes Wachstum. Denn für viele Kunden spielt bei der Vermögensanlage der persönliche Kontakt nach wie vor eine wichtige Rolle, so die Analysten. "Langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen bilden den Kern unseres täglichen Handelns.", sagt Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Das vollständige Research gibt es zum Download unter:

Über die MERKUR PRIVATBANK

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 2,7 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen:

