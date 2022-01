Auch Biotech-Aktien können noch steigen: Sierra Oncology (WKN: A2PYVV) liefert ein bockstarkes Pricing der zuvor angekündigten Kapitalerhöhung im zähen Markt und läuft binnen Stunden in unsere Zielrange von 28 US$ je Aktie ein. Das sind satte +27% über dem von uns empfohlenen Kaufkurs. Sierra Oncology ist eine kanadische Biotech-Firma mit Listing an der Nasdaq. Die Myelofibrose-Forschung stellt den Hauptfokus der Gesellschaft und der klinischen Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...