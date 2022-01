Der Neobroker Robinhood (WKN: A3CVQC) hat am Donnerstag nach Handelsende in New York Zahlen des vierten Quartals und die Gesamtergebnisse 2021 vorgelegt - und die Anleger herbe enttäuscht. Für die Aktie geht die Krise weiter, sie taucht nachbörslich um rund -13% unter 10 US$ ab. Robinhood hat sich als Broker bei jüngeren Anlegern etabliert. Das von den Stanford-Absolventen Vlad Tenev und Baiju Prafulkumar geleitete Unternehmen verspricht Kunden eine ...

