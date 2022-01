Mainz (ots) -Kommissarin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) muss den Tod eines Teenagers aufklären und bekommt es mit einer Organisation zu tun, die Pflegekinder für ihre kriminellen Machenschaften benutzt. Das ZDF zeigt "Stralsund - Wilde Hunde" am Samstag, 5. Februar 2022, 20.15 Uhr. Bereits ab dem 29. Januar 2022 ist der Samstagskrimi für ein Jahr in der ZDFmediathek abrufbar.Mario Brendler (Junis Marlon), ein Jugendlicher, den die Kripo wegen eines Drogendelikts kurzzeitig in Verwahrung hatte, wird wenige Stunden nach Verlassen des Präsidiums tot aufgefunden - alles deutet auf Fremdverschulden hin. Von ihrem Vorgesetzten Thomas Jung (Johannes Zirner) erfahren Nina Petersen und Karl Hidde (Alexander Held), dass Mario in der Vergangenheit als Informant für das BKA gearbeitet hat. Zusammen mit einer Gruppe kleinkrimineller Jugendlicher, die größtenteils zur Pflegefamilie von Wiebke Goosen (Catrin Striebeck) gehören, erledigte er Aufträge für eine ausländische Organisation. Bei ihrem Besuch auf dem alten Gutshof der Pflegefamilie trifft Nina auf Jo Brandt (Jack Owen Berglund), den Sohn ihrer alten Freundin Maren (Franziska Hartmann). Die Überprüfung vergangener Eigentums- und Drogendelikte bringt das Ermittlerteam auf die Spur von Juri Kaczmarek (Oleg Tikhomirov). Ist er der Handlanger, der die Teenager mit kriminellen Aufträgen versorgt? Als sich die Ereignisse zuspitzen, wird nicht nur Ninas Beziehung zu Jung auf eine harte Probe gestellt, sondern auch ihre Freundschaft zu Maren.In weiteren Rollen spielen Karim Günes, Lea Drinda, Bohdan Artur Swiderski, Marie Dollenberg und andere. Lars Hennig inszenierte sein eigenes Drehbuch.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Hauptabteilung Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/stralsundDer Film "Stralsund - Wilde Hunde" steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Mainz, 28. Januar 2022ZDF-Kommunikationhttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5132730