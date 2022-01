Für den Laborausrüster Sartorius lief das vergangene Jahr rund. Die Göttinger erzielten einen Gewinnsprung von fast 70 Prozent. So steht es um die Zahlen, das macht die Aktie. Von Isabell Walter. "Wir sind in einer unglaublich dynamischen Phase unserer Branche", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg am Donnerstag zur Vorstellung der vorläufigen Bilanz. Der Laborausrüster Sartorius profitierte in den vergangenen zwei Jahren von einer hohen Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...