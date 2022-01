Die Hoffnung auf einen Rebound hat sich zerschlagen. Der Kurs der Nio-Aktie ist in den vergangenen Tagen deutlich unter eine horizontale Unterstützung gerutscht. Vor einem Jahr wechselten Anteile an dem chinesischen E-Auto-Hersteller noch für mehr als 60 Dollar die Besitzer. Aktueller Kurs: knapp 20 Dollar. Was ist passiert?Klar, jüngst gab es ohnehin einen Abverkauf bei sehr ambitioniert bewerteten Wachstumswerten. Zudem ist das Sentiment für China-Aktien schon seit Monaten belastet - und das Jahreswechsel-Momentum ...

