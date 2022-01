Europäische Aktienmärkte handeln schwächer DE30 zieht sich von der 15.600-Punkte-Marke zurück Henkel kündigt Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde Euro an Die europäischen Aktienmärkte notieren in der letzten Handelssitzung der Woche niedriger. Trotz eines gemischten asiatischen Handels notieren die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes im Tagesverlauf rund 1% niedriger. Der polnische WIG20 (W20) und der niederländische AEX (NED25) sind mit einem Minus von jeweils rund 1,5% die am schlechtesten abschneidenden Blue-Chip-Indizes in Europa. Der russische RTS ist der einzige große europäische Index, der heute höher notiert (+1,2%). Der deutsche BIP-Bericht für Q4 2021 wurde heute um 10:00 Uhr veröffentlicht. Die Ergebnisse bestätigten die Gerüchte, die nach der Veröffentlichung der vorläufigen BIP-Schätzungen für 2021 durch die deutschen Behörden ...

